Наталья Касперская на «ОДК-Кузнецов» рассказала, что важно в сфере IT для импортозамещения

Делегация оценила масштабы работы на "ОДК-Кузнецов" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На «ОДК-Кузнецов» в Самаре прошла рабочая встреча управляющего директора предприятия Алексея Соболева с президентом ГК «ИнфоВотч» Натальей Касперской. Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» рассказала про полный переход промышленных компаний на отечественные цифровые платформы, также были затронуты и другие важные моменты из IT-сферы.

Делегация во главе с Натальей Касперской посетила новые производственные цеха предприятия. Глава «ИнфоВотч» оценила масштаб преобразований за последние несколько лет. Значительный прогресс достигнут и в сфере информационных технологий.

Алексей Соболев подчеркнул, что вырос спрос на отечественные газотурбинные двигатели для энергетики и авиации. Он требует ускорения темпов цифровизации и быстрого перехода на собственные программно-аппаратные решения.

- Производителям двигателей интересны российские информационные системы обслуживания двигателей в эксплуатации, сопровождение работы с клиентами, - сказал Соболев.

Касперская в свою очередь отметила не только растущий спрос на услуги российских компаний-разработчиков, но и обратила внимание на еще одну задачу, которая встанет не только перед IT-компаниями, но и перед заказчиками.

- Не все российские программные продукты, а их количество исчисляется десятками, совместимы, это создает трудности для предприятий при их внедрении и эксплуатации, тем более, если речь идет о крупных промышленных компаниях, осуществляющих сложную многоуровневую работу. Платформ должно быть меньше, но они должны быть хорошо проработанными, тогда будет меньше вопросов, - заявила она.

Стороны пришли к выводу, что необходим диалог между промышленностью и IT-компаниями. Того взаимодействия, что есть сейчас, недостаточно. Первым шагом может стать форум, где перед разработчиками поставят задачи, выполнение которых поможет предприятиям. Наталья Касперская предложила провести такое мероприятие. Алексей Соболев выразил готовность, что организовать это можно на бале «ОДК-Кузнецов». Платформой для проведения форума может выступить высокотехнологичная «Точка кипения».