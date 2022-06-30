В Тольятти адвокату, «отмывшему» 1,8 миллиарда рублей, предъявят обвинение

Фигуранты дела предстанут перед судом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти адвокат организовал преступное сообщество и разработал структуру заработка. Несколько лет мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность.
По данным следствия, подозреваемый с 2017 года получал незаконный доход. Отмечают, что в группировку входило не менее 29 человек. Соучастники проводили банковские операции, на счет организации поступила сумма в 1,8 миллиардов рублей. Незаконный доход для членов группировки достиг 150 миллионов рублей. Часть дохода направили на строительства зданий в Тольятти, об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.
После строительства здание зарегистрировали на организацию. На данный момент, длительное расследование уголовного дела близится к завершению. Всем фигурантам предъявят обвинение.
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