Самарцам показали новую 100-рублевую банкноту

Так будет выглядеть обновленная купюра. Фото: Банк России

Жителям Самарской области показали, как будет выглядеть новая 100-рублевая купюра. Центробанк совсем скоро планирует запустить банкноту.

О модернизации заявили 30 июня 2022 года. Банкнота номиналом в 100 рублей выполнена в современном дизайне. На лицевой стороне - фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На обратно стороне разместили Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Оливково-оранжевая банкнота похожа на привычные 100-рублей. Купюра содержит QR-код, отсканировав который можно попасть на официальный сайт Банка России.