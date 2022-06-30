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Спорт30 июня 2022 11:24

«Крылья Советов» крупно уступили «Акрону» в контрольном матче

Игра проходила в Казани и закончилась со счетом 0:3
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Матч прошел на стадионе «Центральный».

Матч прошел на стадионе «Центральный».

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» проиграли тольяттинскому «Акрону» в товарищеском матче, который прошел в Казани на стадионе «Центральный». Встреча продолжалась три тайма по 45 минут и завершилась со счетом 0:3.

Счет в матче открыл на восьмой минуте защитник «Крыльев» Матео Барач, который отправил мяч в свои ворота. На 36 минуте Евгений Песегов с пенальти удвоил преимущество тольяттинцев, а на 121 минуте Святослав Кожедуб установил окончательный счет.

У «Крыльев» впереди еще две товарищеские игры – против «Ахмата» и «Урала». Сезон РПЛ самарцы начнут в Оренбурге 16 июля.

Сезон Первой лиги для «Акрона» начнется 17 июля в Астрахани против местного «Волгаря».