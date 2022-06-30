Самарский академический театр оперы и балета остался без охраны

Театр расторг договор с организацией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский академический театр оперы и балета из-за поставщика лишился охраны. Компания ненадлежащим образом исполняла свои обязанности.

По данный Самарского УФАС, ООО ЧОО «Волга-Безопасность 2» на данный момент занесено в реестр недобросовестных поставщиков. Компания сорвала контракт и не оказала услуг охраны для театра оперы и балета. Цена контракта превысила 8 миллионов 850 тысяч рублей. Согласно данным ведомства, с 27 мая 2022 года исполнитель не направил сотрудников для охраны.

ООО ЧОО «Волга-Безопасность 2» теперь на 2 года попала в РНП. Заказчик расторг контракт с компанией. Напомним, что театр представил новый логотип. Представители уходят от громоздкой буквенной конструкции.