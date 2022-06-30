Сотрудникам «Тольяттиазота» предоставили рекордное число путевок в детские лагеря

"Тольяттиазот" организует досуг для работников предприятия и их семей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ПАО «ТОАЗ» в 2022 году предоставил своим работникам рекордное количество льготных путевок в детские лагеря. В этом году в них отдохнут более 200 детей сотрудников предприятия - в два раза больше, чем в 2021.

«Тольяттиазот» традиционно предоставляет заводчанам путевки в места отдыха по льготным ценам. Работодатель оплачивает до 70 % от стоимости путевки. Это прописано в коллективном договоре.

В этот летний сезон «ТОАЗ» выбрал для работников три детских лагеря. 102 путевки закуплены в уже привычную для компании «Радугу» в зеленой зоне Тольятти. В Циолковский, в Красноярском районе региона, приобретено 60 путевок. Еще 40 взяли в лагерь «Электроник», что расположен в живописном сосновом бору Ягодинского лесничества на берегу Волги.

Приоритетное право на получение путевки имеют те, кто еще не получал такой бонус, имеют большой стаж работы на ТОАЗе и награды, а также являются членом профсоюза или совета молодежи.

- Это важный аспект социальной политики нашего предприятия. В коллективе все больше молодых семей с детьми, и мы стараемся оказывать помощь в оздоровлении и организации не только сотрудников, но и членов их семей, - отметил заместитель гендиректора по управлению персоналом ПАО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

Каждый предприятие добавляет новые места и возможности для того, чтобы выбрать подходящий и правильный формат отдыха.