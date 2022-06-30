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Звезды30 июня 2022 11:39

В Самаре покажут видеоверсию популярного спектакля «Двенадцатая ночь»

Самарцы смогут увидеть постановку Шекспировского театра «Глобус» 3 июля 2022 года
Полина КАРПОВА
Комедию покажут в кинотеатре "Художественный"

Комедию покажут в кинотеатре "Художественный"

Уже в эти выходные жители и гости областной столицы смогут окунуться в мир шекспировских комедий, со всем их очарованием и курьезными моментами. Кинотеатр «Художественный» покажет видеоверсию спектакля «Двенадцатая ночь» - постановку, завоевавшую особую любовь публики.

- Когда любимый актер Спилберга Марк Райлэнс играет немолодую аристократку, а большой умница Стивен Фрай изображает влюбленного в нее дворецкого, жди сенсации. Так и случилось в этом легендарном спектакле, ставшем одним из главных хитов театра «Глобус», - рассказали в пресс-службе кинотеатра «Художественный».

Посмотреть постановку Шекспировского театра «Глобус» с Марком Райлэнсом и Стивеном Фраем можно будет 3 июля в 19:00. Цена билета - 450 рублей.