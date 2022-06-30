МегаФон назвал самые популярные туристические направления

Белоруссия стала не только самым популярным у туристов направлением, но и чемпионом по продолжительности звонков — в среднем 26 минут на одного путешественника.

Но тех, кто выбирает для отдыха зарубежные курорты, все еще вдвое меньше, чем в допандемийном 2019. К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав статистику пользования роумингом.

Российские туристы стали путешествовать дольше: средняя продолжительность заграничной поездки выросла с восьми дней в 2019 году до десяти в 2022. Из-за усложнившейся и подорожавшей логистики люди все чаще отказываются от коротких путешествий.

Топ направлений, куда чаще всего ездили россияне, возглавила Белоруссия. Второе и третье место заняли Турция и Казахстан соответственно. В 2019 году Белоруссия была на второй строчке после Турции, которая являлась безусловным лидером рейтинга, а замыкала тройку Финляндия. И если количество туристов в Белоруссии в 2022 уже сопоставимо с допандемийными временами, то в Турции оно сократилось почти вдвое, а в Казахстане выросло на 52%.

В лидерах по росту турпотока — Киргизия (+71% по сравнению с 2019 годом) и Узбекистан (+55%). С обеими странами у России есть прямое авиасообщение, а туроператоры в этом году запустили пакетные туры.

Россияне снова летают в дальние страны: некоторые экзотические направления по числу путешественников уже обогнали допандемийные времена. Так, Шри-Ланка показала рост относительно 2019 года на 39%, Мальдивы — на 27%, Сейшельские Острова — на 4%.

Белоруссия стала не только самым популярным у туристов направлением, но и чемпионом по продолжительности звонков — в среднем 26 минут на одного путешественника. С 1 апреля МегаФон обнулил плату за входящие звонки в роуминге в Белоруссии. Второе и третье место по продолжительности разговоров заняли ОАЭ (19 минут на человека) и Греция (16 минут).

В поездках абоненты МегаФона стали гораздо активнее пользоваться мобильным интернетом: потребление трафика выросло на 60% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Туристы больше не готовы отказываться от привычных приложений и сервисов. Наибольший расход трафика в роуминге приходится на YouTube (8%). Далее следуют WhatsApp (6%), Telegram (5%) и VK (4%), Яндекс.Музыка и TikTok — по 2%. А самым популярным приложением для поиска маршрутов за границей у россиян стали Яндекс.Карты — на них приходится 60% всего трафика в картографических сервисах. В топе стран, где наиболее активно используют мобильный интернет, — Греция (2,7 Гб на человека за поездку), Азербайджан (2,5 Гб) и ОАЭ (2,0 Гб).

«Мы видим, что потребление услуг в роуминге на одного клиента постоянно растет. Если раньше многие абоненты уже в самолете отключали мобильные данные, опасаясь незапланированных трат, то сейчас пользуются услугой, как в обычной сети. Для этого мы не только предлагаем максимально выгодные тарифы и пакеты услуг, но и используем технические решения, с которыми пользоваться связью в поездках удобно. Например, настроили синхронизацию приложений и облачных хранилищ в роуминге таким образом, чтобы технический трафик был минимальным — в результате он сократился с 14 до 4%. Это деньги, которые абоненты смогли сэкономить без потери комфорта. Кроме того, мы предоставляем первые 100 Кб трафика бесплатно — если пользователь случайно зашел в приложение и сразу его закрыл, списание не произойдет», — рассказал коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Чтобы выбрать оптимальное предложение, абоненты МегаФона могут самостоятельно рассчитать, сколько мобильного трафика понадобится в поездке — для этого на сайте и в приложении создан специальный калькулятор. Например, сообщение из 500 символов в WhatsApp потребует 1 Мб, а 60-минутная видеоконференция в Zoom в HD-качестве — 1,5 Гб. Отвечая на запросы абонентов, которые в роуминге все чаще пользуются видео, например, ведут онлайн-трансляции, МегаФон предложил специальные увеличенные пакеты трафика — 10 и 30 Гб.