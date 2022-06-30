Гендиректора фирмы-подрядчика министерства транспорта Самарской области задержали в Москве

Задержанную уже доставили в областную столицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 29 июня 2022 года, в Москве была задержана гендиректор АО «ИнфраКАП» Олеся Гладкова. Ее подозревают в многомиллионном хищении средств. Информацию сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Предполагается, что АО «ИнфраКАП», выступающее подрядчиком регионального министерства транспорта, получило 10 млн. рублей за научно-исследовательские работы при строительстве моста через Волгу в Тольятти. Однако на деле работы выполняли другие.

- Думаю, история с украденными 10 миллионами может стать началом большого и серьезного расследования, которое выйдет совсем на другие цифры. По предварительным данным, сделанные расчеты транспортного потока для будущего моста были значительно завышены. Сделали это для того, чтобы обосновать необходимость стройки. Это, в свою очередь, чревато многомиллиардным ущербом бюджету: по условиям ГЧП казна должна компенсировать инвестору убытки, - рассказал Александр Хинштейн.

Отмечается, что Олеся Гладкова также является соучредителем АО «Хозяйственное партнерство обход Тольятти». В данный момент ее уже привезли в Самару.