ССК построила новую ЛЭП в Самаре для электроснабжения домов на улице Засекина

Дома на улице Засекина обеспечат надежным электроснабжением Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дома № 3, 5 и 7 на улице Григория Засекина в Самаре обеспечат надежным электроснабжением. Для этого АО «Самарская сетевая компания» построила новую кабельно-воздушную линию электропередачи 0,23 кВ.

Здания были возведены более ста лет назад. До недавнего времени они получали электропитание от трансформаторной подстанции, принадлежавшей местному заводу клапанов. Но предприятие закрылось и подстанцию отключили. Дома нужно было подключить к электроснабжению по новой схеме, и ССК решила подключить их к собственной подстанции ТП-2003.

Для реализации проекта было установлено 10 железобетонных цилиндрических опор, на которых смонтировали полкилометра самонесущего изолированного провода, проложили 30 метров кабеля и провели работы по технологическому присоединению новой линии к оборудованию подстанции. Строительно-монтажные работы почти завершены.

Сейчас потребители запитаны по временной схеме, но уже в июле напряжение начнет подаваться по новой линии, и жители, а также расположенные по этому адресу предприятия, будут получать бесперебойное электроснабжение надлежащего качества.