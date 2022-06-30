Самаре может грозить рост безработицы во втором квартале 2022 года

Власти города полагают, что сотрудники могут массово покинуть рабочие места Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые жители Самары могут остаться без работы во втором квартале текущего года. Данную информацию сообщили на заседании Самарской губернской думы.

Рост безработицы, в частности, связан с уходом с российского рынка зарубежных компаний. В их число вошли IKEA, McDonald’s, Decathlon и другие. Эти и прочие факторы могут привести к потере работы и снижению поступления налогов на доходы физических лиц.

Правда, пока переживать не стоит. Как сообщила руководитель городского департамента финансов Оксана Данилова, в данный момент показатели безработицы остаются на стабильном уровне. Налоги также поступают в неизменном режиме - за первый квартал их общая сумма достигла 3 млн. рублей.

Однако в дальнейшем большое количество самарцев может оставить рабочие места. Кроме того, не исключен переход на короткую рабочую неделю.