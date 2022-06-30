Самарские власти скорректировали правила вырубки зеленых насаждений

Избавляться от насаждений можно будет в случае реконструкции объектов озеленения Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары намерены внести изменения в процедуру вырубки зеленых насаждений. В городской администрации расширили список случаев, при которых можно вырубать деревья. Данная информация отражена в проекте мэрии.

Согласно документации, вырубка или пересадка кустарников и деревьев может осуществляться только при наличии соответствующего разрешения. Рубить зеленые насаждения также можно в том случае, если обнаружены нарушения строительных, санитарных и других норм. «Добро» на вырубку будет дано при условии, что кустарники мешают проведению капремонта зданий, строительству инженерных сетей. Кроме того, разрешающим фактором будет являться восстановление светового режима в домах.

Помимо прочего, власти планируют одобрить вырубку аварийных деревьев, а также избавление от насаждений в тех случаях, когда в парках, бульварах и скверах запланирована реконструкция зеленых зон.