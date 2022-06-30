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Общество30 июня 2022 14:40

В Самарской области 1 июля 2022 года ожидаются дожди и грозы

В регионе установится прохладная погода
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Жителям губернии лучше приготовить зонтики и теплые вещи

Жителям губернии лучше приготовить зонтики и теплые вещи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ожидает жителей Самарской области в начале июля. В регион придут дожди, грозы и небольшие температуры воздуха. Информацию сообщает Приволжское УГМС.

- В начале недели Самарская область оказалась в зоне влияния фронтальных разделов. На территории региона прошли дожди, местами с грозами, за холодным фронтом усилился ветер. Теперь в губернии установится господство антициклона, сформировавшегося в арктическом воздухе. Погода ожидается сухой, но прохладной. В конце рабочей недели очередной циклонический вихрь принесет в регион кратковременные дожди, - сообщают синоптики.

1 июля 2022 года самарцам придется потерпеть дождливую погоду и, местами, грозы. Температура воздуха составит 16-21 градус тепла. А уже в субботу воздух прогреется до +23 градусов.