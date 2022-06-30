Самарцы летом 2022 года смогут посмотреть фильмы лучших режиссеров и принять участие в розыгрыше

Зрителей ждут отличные фильмы и интересные кинолектории

Этим летом ЦРК «Художественный» по традиции приговорил для зрителей множество мероприятий. Так, в июле в кинотеатре стартует авторский проект Валерия Бондаренко «Страх высоты». В программе - отличные фильмы.

5 июля в 19:00 самарцы смогут посмотреть испанскую премьеру «Главная роль». 12 июля в 19.00 состоится ре-релиз: «Джейн Б. глазами Аньес В.».19 июля в 19.00 будет показана премьера нового французского кино «Джейн глазами Шарлотты». Цена билета - 250 рублей. Помимо кинолент, зрителей ждут увлекательные кинолектории Валерия Бондаренко.

А на протяжении всего лета самарцы смогут принять участие в розыгрыше. Лотерейные билеты будут выдаваться за каждый поход в кино в ЦРК «Художественный» . Копить их можно с 1 июня по 1 августа 2022 года. Участников ждут приятные призы - гаджеты, аксессуары для смартфонов и даже электросамокат.