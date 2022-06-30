В Самаре внесли изменения в правила парковки на дворовых территориях

Правила распространяются только на легковые автомобили Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары скорректировали правила парковки на дворовых территориях и внутриквартальных проездах. Соответствующая информация отражена в проекте правил благоустройства, который подготовила городская администрация.

Согласно документу, машины должны стоять в один ряд и не мешать проезду уборочной и специальной техники. Кроме того, припаркованные автомобили не должны создавать препятствия при проведении работ по ручной и механизированной уборке территории, очистке кровель от снега, удалению сосулек. То же самое правило касается транспорта, вывозящего мусор - машинам запрещено стоять у него на пути.

Отмечается, что данные правила действуют только для легковых автомобилей. Хранение и парковка пассажирского и грузового транспорта разрешена только на автостоянках, автобазах и в гаражах.