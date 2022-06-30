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Общество30 июня 2022 16:26

В Самаре внесли изменения в правила парковки на дворовых территориях

Оставлять машину можно, но есть ряд условий
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Правила распространяются только на легковые автомобили

Правила распространяются только на легковые автомобили

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары скорректировали правила парковки на дворовых территориях и внутриквартальных проездах. Соответствующая информация отражена в проекте правил благоустройства, который подготовила городская администрация.

Согласно документу, машины должны стоять в один ряд и не мешать проезду уборочной и специальной техники. Кроме того, припаркованные автомобили не должны создавать препятствия при проведении работ по ручной и механизированной уборке территории, очистке кровель от снега, удалению сосулек. То же самое правило касается транспорта, вывозящего мусор - машинам запрещено стоять у него на пути.

Отмечается, что данные правила действуют только для легковых автомобилей. Хранение и парковка пассажирского и грузового транспорта разрешена только на автостоянках, автобазах и в гаражах.