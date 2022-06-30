АВТОВАЗ планирует выпустить порядка 100 тысяч машин во втором полугодии 2022 года

В июне завод приступил к выпуску LADA Granta Classic. Фото: АО "АВТОВАЗ"

В четверг, 30 июня, губернатор Самарской области встретился с президентом АО «АВТОВАЗ». Дмитрий Азаров и Максим Соколов обсудили текущую работу и планы предприятия.

Глава автогиганта сообщил, что в июне завод приступил к выпуску LADA Granta Classic. Предприятию удалось выполнить план в 7 тысяч автомобилей. Дальше - больше. В июле завод планирует выпустить 10 тысяч автомобилей и начать производство Niva Legend, а августе - Nina Travel. В общей сложности во втором полугодии АВТОВАЗ намерен произвести порядка 100 тысяч машин.

- Третья линия конвейера пока еще не запущена. Возможно, мы начнем в ближайшее время сборку LADA Largus, однако из-за большого пакета компонентов, которые попадают под санкционный режим, пока не можем сказать уверенно, как надолго нам хватит того запаса, который у нас сейчас создан на заводе, если не будет новых каналов, цепочек поставок. В любом случае мы рассчитываем на то, что в следующем году мощности завода позволят выпустить не менее 400 и даже 500 тысяч автомобилей, - поделился Максим Соколов.

Он также поблагодарил региональное правительство, и, в частности, профильное министерство за помощь предприятию.

- Правительство Самарской области и я лично готов мобилизовать все ресурсы для того, чтобы оказать всестороннюю поддержку крупнейшему трудовому коллективу АВТОВАЗа, - подчеркнул в ответ Дмитрий Азаров.