«Грязь и светофоры в мусорных пакетах»: самарцы пожаловались на плохое содержание 1-й очереди Фрунзенского моста

Самарцы назвали ситуацию на объекте "бардаком". Фото: Алексей Игоревич / vk.com/doroga63

Осенью 2020 года в областной столице завершилось строительство первой очереди Фрунзенского моста. Новый инфраструктурный объект ждали с воодушевлением - он должен был значительно улучшить транспортную доступность Куйбышевского района. Но спустя два года поездок по мосту самарцы обнаружили ряд недостатков. Об этом они сообщили в социальных сетях.

- Сплошная грязь, светофоры в мусорных пакетах, некоторые даже не подключены к электросети. А они входят в АСУДД с дорогим оборудованием, были установлены несколько лет назад. А оборудование существует в ящиках? - негодуют жители Самары.

Укутанные в целлофан светофоры - одна из претензий горожан. Фото: Алексей Игоревич / vk.com/doroga63

Горожане сообщают, что пытались решить данный вопрос через депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. После обращения они получили ответ от регионального министерства транспорта. В документе сообщается, что объект до сих пор не введен в эксплуатацию. Минтранс направлял в адрес подрядчика АО «Стройтрансгаз» требования об устранении замечаний и недостатков, однако организация их проигнорировала. Теперь горожане волнуются, ввод моста затянется на длительный срок.