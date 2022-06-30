В Самаре состоится эксклюзивный показ фильма Михаила Бородина «Продукты 24»

Фильм уже завоевал несколько наград

8 июля в 19:00 в самарском кинотеатре «Художественный» состоится эксклюзивный показ фильма Михаила Бородина «Продукты 24». Это дебютная кинокартина режиссера, попавшая в секцию Берлинале «Панорама».

Фильм рассказывает о мигрантке, работающей и живущей в маленьком магазине на окраине Москвы. Она находится в рабстве, у нее нет денег и документов. Однажды женщина все-таки решается на побег, но путь к свободе оказывается долог и тернист.

Картина уже завоевала Приз Европейской конфедерации художественного кино (программа «Панорама») на Берлинском кинофестивале (2022) и Премию CICAE Arthouse Cinema Award в феврале 2022 года.

В КРЦ «Художественный» зрителей ждет не только просмотр фильма, но и онлайн-встреча с режиссером - он будет ждать отзывов о фильме. Цена удовольствия - 250 рублей.