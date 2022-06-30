В первый день на Грушинский фестиваль приехали более 6 тысяч человек

Под Самарой начался Грушинский фестиваль Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В первый день фестиваля авторской песни им. В. Грушина на поляне собрались около шести тысяч. Гости приехали из двадцати регионов, в том числе из республики Беларусь. Есть и иностранные гости из Швеции и Польши. Как сообщили организаторы, было выдано около 700 пропусков на автомобили. Также гости прибывают на электропоездах. В 12:00 из столицы региона на фестиваль приехал Грушинский экспресс.

— На Поляне уже работают представители всех служб дирекции, это еще несколько сотен человек. За безопасностью участников и гостей фестиваля следят сотрудники МВД, МЧС, Поисково-спасательной службы Самарской области и медики — сообщают организаторы.

Сейчас на поляне уже установлены все сцены, даже гитара причалила к горе. Открытие фестиваля уже состоялось. 1 июля на фестивале состоится сольный концерт Олега Митяева, а также начнёт работу костровая площадка, на которой известные барды будут петь вместе со зрителями.