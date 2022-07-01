В Самаре утром 1 июля 2022 года произошло коммунальное наводнение

На дорогах образовались лужи

Утром 1 июля жителям Самары пришлось не ехать, а «плыть» по некоторым дорогам. Под водой оказалось сразу несколько улиц. «Наводнение» произошло в районе пересечения Киевской и Тухачевского. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как выглядел перекресток около половины 8-го утра.

На кадрах видно, что на дорогах образовались лужи. В некоторых местах проезжая часть особенно сильно заполнена водой. Жители забеспокоились, что коммунальные ручьи потекут дальше по улице Киевской и доберутся до «Каравана», а по улице Пензенской - до Дачной. В ООО «РКС-Самара» отметили, что специалисты уже работают над устранением утечки.

- На участке произошла утечка из земли, работы ведутся с 7:40, - сообщает диспетчерская ресурсоснабжающей организации.

На время работ несколько домов останутся без холодной воды. Отключения затронут проспект Карла Маркса 49, 55, 59А, улицы Киевская 15, 15А, 15Б, Тухачевского 80, 88, 90, а также частный сектор на улицах Временная, Московская, 1-ая Белорецкая, Сакко и Ванцетти, 2-ая Новая.