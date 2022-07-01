В Самарской области мужчина похитил деньги у брата и спустил их на ставки

Узнав о произошедшем, пострадавший обратился в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самарской области потерял крупную сумму денег из-за своего родственника. Мужчину оставили без средств хитрым способом. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

История произошла в Красноармейском районе. Местный 48-летний житель сообщил полиции, что с его банковского счета стали регулярно пропадать средства. К тому же, ему перестали приходить СМС-уведомления от банка - этот факт он обнаружил, когда положил деньги на карту. В общей сложности мужчина потерял более 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на неожиданного подозреваемого. Им оказался брат потерпевшего, его задержали по месту жительства. Уже в отделе 45-летний мужчина сообщил, что взял без спроса телефона своего родственника и привязал его банковскую карту к своему номеру. После этого он спокойно пользовался деньгами брата через мобильное приложение. Похищенные средства мужчина тратил на ставки у букмекеров.

В отношении задержанного возбудили семь уголовных дел по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств»). Отмечается, что мужчина в полном объеме возместил ущерб пострадавшему.