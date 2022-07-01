В Самарской области продлили запрет на движение большегрузов по трассе М-5

Изначально запрет должен был действовать до 1 июля 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн не смогут ездить по трассе М-5 на участке от Сызрани до Тольятти до 19 сентября 2022 года. Данную информацию сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Запреты будут действуют в период с 7:00 до 22:00 часов по местному времени по пятницам и воскресеньям.

- Данная мера введена в связи с повышенной интенсивностью транспортных средств и увеличившейся нагрузкой автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке капитального ремонта с 961 по 970 км, - рассказали в «Поволжуправтодор».

Отмечается, что объехать запрещенный отрезок можно по М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезду к г. Ульяновск от М-5 «Урал», Р-229 Самара-Волгоград, Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград.

Напомним, запрет на проезд был введен 29 мая. Планировалось, что он будет действовать до 1 июля 2022 года.