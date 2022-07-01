Самарские серферы и яхтсмены могут оценить обстановку на водоемах не выходя из дома

Прогноз доступен на Яндексе с 1 июля 2022 года / Фото: пресс-служба Яндекса

«Яндекс.Погода» предскажет отдельный прогноз для самарских вейкбордеров, серферов и яхтсменов. Сервис запустил новый раздел «Водный спорт», в котором собрана вся информация о силе и направлении ветра, температуре воды, высоте и направлении волн, времени приливов и отливов. Об этом сообщает пресс-служба Яндекса.

- Есть целые группы людей, занятия которых зависят от погоды. Для каждой из них мы хотим сделать отдельный прогноз, чтобы людям было проще планировать дела. С мая у нас работает прогноз для садоводов, а теперь мы запускаем его для любителей водных видов спорта. До конца лета появится еще несколько, — рассказал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

Раздел «Водный спорт» доступен на Яндексе с 1 июля 2022 года. Сервис будет прогнозировать погоду на ближайшие десять дней, при этом в первые два дня информация будет обновляться каждый час.