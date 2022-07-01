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Общество1 июля 2022 10:28

В Самарской области автоинспекторы усилят контроль на дорогах

В выходные дни пройдут рейды
Алена ПРОВКИНА
Водителям следует быть внимательнее на дорогах

Водителям следует быть внимательнее на дорогах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции в предвыходные и выходные дни усилят контроль. В регионе пройдут масштабные направленные рейды.

С 1 по 3 июля 2022 года госавтоинспекторы выйдут на усиленный режим несения службы. Традиционно, в мероприятии примет участие максимальное число сотрудников. Особое внимание будут уделять водителям в состоянии алкогольного опьянения, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что за нетрезвое вождение предусматривается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. За повторное задержание водителю может грозить уголовная ответственность.