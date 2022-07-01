Житель Новокуйбышевска отправится под суд за убийство товарища

После содеянного обвиняемый ушел с места преступления, но его задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершено расследование в отношении 46-летнего жителя Новокуйбышевска. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Трагедия случилась 21 марта текущего года в одном из домов по улице Егоровой в Новокуйбышевске. Здесь компания распивала алкоголь, однако вечеринка переросла в конфликт. По версии следствия, мужчины начали оскорблять друг друга. В какой-то момент потерпевший начал сыпать угрозами, и обвиняемый вонзил ему в грудь кухонный нож. После этого он продолжил избивать мужчину и нанес ему не менее 18 ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался.

После содеянного обвиняемый ушел с места преступления, но его задержали правоохранители. Теперь его судьбу будет решать суд.