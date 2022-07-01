В Самаре жители двух районов останутся без холодной воды из-за утечки 1 июля 2022 года

На сетях водоснабжения проводят работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители до вечера 1 июля останутся без холодной воды из-за утечки. Об этом сообщили администрации двух районов.

По полученным данным, временное отключение проводят из-за работ на сетях водоснабжения. Без холодной воды останутся жители Промышленного и Железнодорожного районов. Отмечают, что планируемый срок завершения работ – до 18:00 1 июля 2022 года.

Работы проводят по следующим адресам: проспект Карла Маркса; улица Киевская, улица Тухачевского, частный сектор на улице Временной, улица Московская, 1-ая Белорецкая, Сакко и Ванцетти. Для жителей также установили бойлеры с питьевой водой на улицах: Московская; Тухачевского, 88; проспект Карла Макса, 55.

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