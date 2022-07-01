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Общество1 июля 2022 11:32

В Самаре приведут в порядок памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах

Работы запланированы на следующий год
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарцы неоднократно просили отремонтировать памятник / Фото: администрация Самары

Самарцы неоднократно просили отремонтировать памятник / Фото: администрация Самары

В Самаре выполнят капитальный ремонт памятника воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах. Об этом стало известно на совещании в мэрии 1 июля 2022 года.

Монумент находится на балансе МБУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания». В 2018 году предприятие заключило муниципальный контракт на капремонт объекта. В 2020 году специалисты МБУ «ЦТХО» обнаружили на памятнике повреждения, однако подрядчик их не устранил.

- К сожалению, нам не повезло с подрядчиком, который руководил ремонтом этой площади. Очень много нареканий. Вынуждены сейчас практически перепроектировать и уже вновь заходить на восстановление. В ближайшее время начнем разработку проекта, - рассказала глава Самары Елена Лапушкина.

По словам руководителя управления главного архитектора городской администрации Антона Темникова, специалисты отремонтируют подиум под свечами и постамент, на котором установлен памятник солдату. Здесь заменят покрытие и облицовку подпорных стенок. Средства на эти работы предусмотрены в городском бюджете. Начать обновление памятника планируется в следующем году.