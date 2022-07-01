Пробы воды в трех родниках Самарской области показали, что перед употреблением ее надо кипятить

После благоустройства родника в Большой Каменке взяли воду на анализ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе состоялась ежегодная экологическая акция медиаходинга «Комсомольская правда» в рамках движения #Экоравновесие. Вместе с нашими волонтерами - сотрудниками Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ и Новокуйбышевского завода масел и присадок - мы благоустроили три природных источника в Красноярском районе: Большекаменский, Студеный и Орешенский. Убрали мусор, выстригли заросли, затрудняющие подход к воде, а в селе Большая Каменка заново покрасили беседку над родником.

После благоустройства специалисты «ФБУ «Самарский ЦСМ» взяли пробы воды из каждого источника, чтобы провести подробный анализ на органолептические, физико-химические и микробиологические показатели. Исследование длилось неделю, и вот перед нами протокол испытаний.

Воду из родника перед употреблением лучше прокипятить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Большинство параметров воды во всех родниках соответствует нормам: нет посторонних примесей, органолептические и физико-химические показатели (нитраты, сульфаты содержание железа и т.д.) не выходят за рамки. Однако во всех трех источниках обнаружены бактерии группы кишечной палочки - энтерококки, а в роднике «Студеный», кроме того, эшерихия коли. Этих бактерий единицы, но в норме их быть не должно совсем, - поясняет начальник испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ФБУ «Самарский ЦСМ» Наталья Кварацхелия. – Попадание этих бактерий в организм человека может вызвать кишечную инфекцию. Поэтому для питья воду из этих родников рекомендуется кипятить в течение 10 минут. Для сельскохозяйственных целей ее можно использовать свободно.