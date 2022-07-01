Самарцам предоставили возможность участвовать в работе информационной системы ЖКХ

"Единая Россия" активно обсуждает вопросы ЖКХ Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Единая Россия» объявила о старте Всероссийского конкурсах лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». Подать заявку можно до 15 августа на сайте moydom.er.ru.

В Самарском региональном отделении партии вопросам жилья тоже уделяют много внимания. Так, недавно состоялось первое заседание общественного совета проекта «Школа грамотного потребителя». Один из поднятых вопросов - привлечение граждан к работе в государственной информационной системе ЖКХ. Они смогут получать больше информации и задавать вопросы на волнующие темы, участвовать в голосованиях, оплачивать платежи без комиссии и не только.

- Это огромная платформа, куда вносится множество информации со всей страны. На территории нашего субъекта туда входит более 2,5 тысяч поставщиков информации - ресурсоснабжающие организации, УК, органы местного самоуправления и власти, полиция и другие, - рассказывает координатор партпроекта в области Виктория Каткова.

По ее словам, основной принцип работы в системе - безопасность. Персональные данные граждан под надежной защитой.

Отметим, что сейчас Самарской область входит в десятку лучших в стране по количеству предоставляемых государственных и муниципальных услуг через систему ГИС ЖКХ. Там зарегистрировано более 128 тысяч человек.