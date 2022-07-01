В Самару на Грушинский фестиваль приедет Высоцкий

Никита Высоцкий Фото: Борис КУДРЯВОВ

Никита Высоцкий станет гостем 49 фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина. Перед ценителями этого жанра он презентует уникальное шоу, которое в ноябре смогут увидеть жители города во Дворце спорта. Оно посвящено 55-летнему юбилею концерта известного барда. В 1967 году Владимир Высоцкий выступил на сцене Дворца Спорта перед многотысячной аудиторией. Тогда исполнитель даже не знал, какая аудитория ждет его в Куйбышеве. Он писал своему другу: было страшно, но грандиозно!

Никита Высоцкий появится на Поляне уже 2 июля 2022 года, в субботу. Со сцены прозвучат самые известные песни и стихи легендарного поэта, актера и исполнителя.

- Я очень рад приехать на легендарный Грушинский фестиваль именно в этом году, когда он после перерыва вновь вернулся на традиционную поляну. И для меня особенно приятно будет именно здесь, среди настоящих ценителей хорошей авторской песни, представить уникальный концерт и ледовое шоу «Вертикаль времени Высоцкого», посвященный юбилею с даты первого стадионного концерта, который дал мой отец, Владимир Семенович Высоцкий, ровно 55 лет назад в куйбышевском дворце спорта. И мне очень приятно, что в Самаре продолжают помнить и ценить творчество Владимира Высоцкого. Я с нетерпением жду нашей встречи на Главной сцене – вместе вспомним его любимые стихи и песни. Буду рад встрече с каждым из вас, - рассказал Никита Высоцкий.

Грушинский фестиваль спустя два года перерыва вновь вернулся в очный формат. В первый день мероприятие посетили уже более шести тысяч человек из 20 регионов. Работают 10 творческих площадок