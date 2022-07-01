В Самаре пройдет аукцион по поиску инвестора для застройки 766-го квартала

В Кировском районе появятся новые дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют провести аукцион по поиску застройщика. В Кировском районе в скором времени стартует реновация.

По данным правительства Самарской области, аукцион пройдет 1 августа 2022 года. Компания будет развивать 766-й квартал в Кировском районе. Территорию под застройку поделили на два лота. Первый участок находится в границах улиц Советской, Ставропольской, переулка Ташкентского и проспекта Юных Пионеров.

Второй участок находится в границах улиц Советской, Ставропольской, Нагорной и Пугачевской. Победители аукциона снесут старые дома и предоставят жителям новые квартиры.