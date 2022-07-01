Вице-спикер самарской губдумы Марина Антимонова рассказала о развитии проекта «Старшее поколение»

Проект активно развивается Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Первый вице-спикер самарской губдумы Марина Антимонова поделилась информацией о развитии партийного проекта единороссов «Старшее поколение», координатором которого она является. По ее мнению, у него не может быть выходных и каникул, более того, летом он должен работать активнее.

- Название проекта говорит само за себя. Он направлен на повышение уровня жизни граждан, их активное вовлечение в общественную деятельность, увеличение продолжительности жизни, - заявила председатель Общественного совета партпроекта, управляющий отделением ПФР в регионе Анна Зайцева.

Проект «Старшее поколение» должен упростить получение пенсии и другие вопросы. Дать людям почувствовать заботу государства и обеспечить достойное качество жизни.

Марина Антимонова в свою очередь отметила, что проект идет от жизни, поэтому меняется, реагирует на новые вызовы и реалии. Он начинался с приведения в порядок стационарных социальных учреждений - домов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов. Но теперь гораздо шире и многофункциональней. Так, благодаря проекту стала системной помощь Пенсионного фонда в обновлении этих учреждений. Теперь стоит развиваться новых направлений работы и добиваться хороших результатов.

Рычагов помощи много. Здесь и вовлечение пенсионеров в общественную деятельность - «серебряное» волонтерство, всеобщая газификация, которая поможет тем, кто проживает в сельской местности, и многое другое.