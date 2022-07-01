ТОАЗ помог организовать выставку к юбилею Тольятти

Выставка рассказывает о людях, которые оставили свой след в истории Тольятти Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ПАО «ТОАЗ» оказал помощь Тольяттинскому краеведческому музею в реализации проекта по созданию выставки «Знаменитые люди в Ставрополье-Тольятти». Она организована в честь 285-летнего юбилея города. Торжественное открытие состоялось 29 июня.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Краеведческие сюжеты», ставшего победителем в 4 этапе конкурса соцпроектов «Химия добра», который организует Тольяттиазот. На выставке представлены портреты писателей, художников, спортсменов, ученых, деятелей культуры и реальные факты из их жизни, связанные с Автомобильной столицей.

Расположенный в живописных местах город неоднократно принимал на своей земле знаменитостей. Это и писатели, и художники, и путешественники… Многие оставили тут значительный след в истории. Нынешняя выставка - знакомство с «живой» историей Ставрополя-Тольятти, открытие многих малоизвестных фактов. Информация взята из фондов и архива краеведческого музей и открытых источников.

- Мы всегда поддерживаем инициативы, направленные на сохранение и развитие культурного и исторического наследия Тольятти. Эта выставка представляет собой особую ценность, здесь собраны люди, которые в какой-то момент разделили с городом его судьбу. Такой подход делает историю формирования города более личной, конкретной и близкой, - делился заместитель гендиректора по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Юлия Петренко.

Юлия отмечает, что выставка - новый шаг в краеведении и патриотическом воспитании. Посетить ее может любой желающий. Вход свободный. Работает экспозиция до 12 сентября 2022 года.