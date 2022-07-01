В Тольятти встретили участников спецоперации по защите Донбасса

Губернатор наградил вернувшихся бойцов. Фото: Юлия Рубцова

В Тольятти в торжественной обстановке встретили участников спецоперации по защите Донбасса. Губернатор Самарской Дмитрий Азаров области поблагодарил Росгвардейцев.

В первый день июля 2022 года встретили вернувшихся бойцов, участвовавших в специальной операции по защите жителей Донбасса. Сотрудники ведомства предотвращали нападения на колонны с гуманитарными и воинскими грузами, а также разминировали населенные пункты. Встречать бойцов прибыли сослуживцы, друзья и родные.

Губернатор Дмитрий Азаров вручил участником СВО государственные награды – за мужество, отвагу и самоотверженность. А также Указом Президента наградили бойцов медалями «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени.