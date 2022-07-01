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Общество1 июля 2022 15:09

В Самарской области пройдут масштабные рейды на дорогах с 1 по 3 июля 2022 года

Сотрудники дорожной полиции усилят контроль
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции проведут рейды

Сотрудники полиции проведут рейды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь в предвыходные и выходные дни пройдут направленные масштабные рейды. Дорожные полицейские усилят контроль.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в период рейдов задействуют максимальное количество сотрудников. Особое внимание уделят водителям, севшим за руль в нетрезвом виде.

За подобное нарушение автолюбителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. За повторное задержание водитель может оказаться за решеткой. Также госавтоинспекторы проверят тонировку и условия перевозки детей.