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Общество1 июля 2022 15:55

В Самаре подозреваемую в хищении 10 миллионов взяли под стражу

Об этом сообщили в суде
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемую задержали

Подозреваемую задержали

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре продолжается расследование дела о хищении 10 миллионов рублей. Экс-директора фирмы-подрядчика заключили под стражу.

По данным Октябрьского районного суда города Самары, генерального директора компании Олесю Гладкову поместили в СИЗО до конца августа 2022 года. Ранее о задержании сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По предварительным данным, подозреваемую задержали в Москве.

Женщину обвиняют в хищении крупной суммы. Компания должна была выполнить строительство моста через Волгу. Оказалось, что сотрудники выполнили иные работы.