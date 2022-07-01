В Самаре начали укладывать асфальт на улице Авроры

Рабочие приступили к укладке асфальта. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты приступили к укладке новой асфальтобетонной смеси. Работы проводят на улице Авроры.

По данным городской администрации, на участке от Промышленности до Аэродромной стартовали ремонтные работы. Отмечают, что на одной из самых оживленных улиц стало особенно шумно. Перед укладкой провели ряд подготовительных работ, очистили основание и обеспечили сцепки с новым покрытием.

Работы напрямую зависят от погодных условий. Напомним, что сегодня, 1 июля 2022 года, сильный град обрушился на Самарскую область. Местные жители поделились кадрами в социальных сетях.