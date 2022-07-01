В Тольятти машина утонула в луже 1 июля 2022 года

Автомобилисты устроили заплыв в Тольятти. Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)

В городе Тольятти Самарской области местные жители поделились кадрами «заплыва» машины. Отечественный автомобиль утонул в луже в пятницу, 1 июля 2022 года. Смог ли автолюбитель преодолеть такое препятствие – пока неизвестно.

- Давно не было такого потопа, - отмечают пользователи в социальных сетях.

Сегодня на город Тольятти действительно обрушилась непогода. Местные жители пожаловались на сильный град, а теперь на потоп на улице Автостроителей. Причиной всему - влияние циклонического поля с фронтальными разделами. В регионе из-за непогоды объявлен желтый уровень опасности.