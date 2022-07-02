В Самарской области 22-летнего парня лишили прав за пьяное вождение

Приговор уже вступил в силу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Нефтегорском районном суде вынесли приговор 22-летнего жителю села Кулешовка Самарской области. Его признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

- Задержали обвиняемого сотрудники районного отдела ГИБДД Они остановили его за нарушение ПДД. Парень находился за рулем автомобиля «Лада-21074», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Признаки алкогольного опьянения у молодого человека были явные. Тем не менее, пройти медосвидетельствование он отказался. Нарушителя в итоге доставили в отделение для дальнейшего разбирательства, а машину отправили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала выяснилось, что лихач ранее уже привлекался к ответственности в аналогичной ситуации. Ему тогда назначили 30 тысяч рублей штрафа и лишили прав на полтора года.

Группа дознания МО МВД России «Нефтегорский» возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ. Служители Фемиды признали, что доказательств вины фигуранта достаточно. Ему назначили наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком в один год. Кроме того, два года ему нельзя садиться за руль.