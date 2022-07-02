Грушинская поляна в Самаре утонула в мрачном тумане

Такую картину можно было наблюдать на Груше сегодня утром Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре продолжается проведение фестиваля авторской песни имени Грушина. В выходные там обещана насыщенная программа, а гостей собирается все больше. Их они становятся свидетелями красивых природных явлений.

- Сегодня утром Грушинская поляна утонула в мрачном тумане. Но это никого не расстроило, а наоборот, сошлись на том, что впереди хороший день, - передает корреспонденту «КП-Самара» с места событий.

Напомним, что накануне на территорию у Мастрюковских озер обрушился жуткий град. Непогода пришла резко, так что многие не успели спрятаться. Впрочем, душевные песни у костра вечером помогли скрасить эти неприятные моменты.