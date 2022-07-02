В центре Самары «десятка» протаранила Chery A13 и отправила пассажирку иномарки в больницу

По факту ДТП проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера вечером, 1 июля, в Самаре произошло ДТП. В центре города на улице Чкалова у дома № 72 столкнулись Chery A13 и ВАЗ-21104. Не обошлось без пострадавший.

- 35-летний водитель отечественного авто не уступил дорогу иномарке, у которой было преимущество проезда, и допустил столкновение, - рассказывают в ГУ МВД России по региону.

Травмы получила 57-летняя женщина-пассажир Chery. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. Врачи осмотрели ее и отпустили домой - назначили амбулаторное лечение.

По факту аварии сейчас проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.