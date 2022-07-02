В Самаре рассказали, зачем размещать парки в охраняемых природных зонах

По информации властей, поправки не позволят застраивать парки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самары остались недовольны поправками в правила землепользования и застройки. Им не понравилось предложение департамента градостроительства, по которому нужно дополнить зоны природных ландшафтов основным видом разрешенного использования «Парки культуры и отдыха».

По мнению граждан, такое разрешение позволит властям строить в лесопарках крупногабаритные аттракционы. Из-за этого будут вырубать деревья, а это плохо. Поправки были отвергнуты единогласно.

- В зонах Р-3 и Р-4 по-прежнему ничего нельзя будет строить и ставить. Можно только благоустраивать уже существующие парки, скверы и аллеи. Изменения носят технический характер, - сообщает 63.ру со ссылкой на департамент градостроительства.

По информации от ведомства, поправки вынужденные. Их вносят потому что федеральный классификатор видов разрешенного использования поменялся. Из описания вида разрешенного использования «территории общего пользования» исключили парки, скверы и бульвары. Остались только дороги.