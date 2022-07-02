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Происшествия2 июля 2022 10:23

Шестилетнюю девочку госпитализировали после жесткого ДТП с «Hyundai Solaris» в Сызрани

26-летней девушке-водителю назначено амбулаторное лечение
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Последствия аварии оказались серьезными

Последствия аварии оказались серьезными

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера вечером, 1 июля 2022 года, в Сызрани произошло серьезное ДТП. Примерно в 18:10 26-летняя девушка, управлявшая «Hyundai Solaris», протаранила ограждение.

- Авария произошла в районе дома № 61 на улице Ленина. По предварительной версии, автолюбительница неправильно выбрала скорость и наехала на препятствие, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель получила незначительные травмы, назначено амбулаторное лечение. Пассажир - шестилетняя девочка - госпитализирована. По факту случившегося сейчас проводится проверка.