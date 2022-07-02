Самарскую область вечером 2 июля 2022 года ждет резкое изменение погоды в худшую сторону

В Самаре возможны грозы

Жителей Самарской области 2 июля 2022 года радует приятная теплая погода. Однако специалисты предупреждают, что ближе к субботнему вечеру все изменится. Объявлен желтый уровень опасности.

- Местами ожидается гроза, а также шквалистые порывы ветра 15-20 метров в секунду. Возможен град, - сообщают в ГУ МЧС России по региону.

По словам представителей ведомства, ухудшения в некоторых районах начнутся уже днем и сохранятся вечером 2-го числа. Людям советуют учесть эти прогнозы и быть аккуратными. Лучше заранее укрыться от стихии в безопасное место.