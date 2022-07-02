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Общество2 июля 2022 19:21

На Грушинском фестивале в 2022 году собрались более 50 тысяч человек

На Горе уже начался концерт лауреатов
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Сейчас на Грушинском фестивале проходит большой концерт

Сейчас на Грушинском фестивале проходит большой концерт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько человек за три дня посетили Грушинский фестиваль. Как отметили в дирекции фестиваля, приехали более 50 тысяч человек. К концерту на Горе это число ещё выросло. Большое количество туристов на поляну приехало на электричке, в том числе на удобных Грушинских экспрессах.

- Я в первый раз в этом году посетила именно на Поляне Грушинский фестиваль, и я под большим впечатлением. Здесь есть много знакомых исполнителей, любимых с детства. Этот фестиваль, благодаря своему эволюционному развитию как раз и дает нам это счастье соприкосновения с той культурой, которую мы знаем и любим с детства. Эти песни слушали наши родители, дедушки, независимо от того, в какой части страны мы росли. И я рада, что фестиваль вновь вернулся на Поляну и уверена, что у него интересное и большое будущее, - отметила министр культуры региона Татьяна Мрдуляш.

На фестивале прошли выступления нескольких сотен артистов. Выступили мэтры авторской песни Галина Хомчик, Вадим Мищук, Вадим Егоров, а также представители новой волны Необарды Павел Пиковский, Павел Фахртдинов, Василий Уриевский, Ромарио, а также проект Олега Митяева - группа "Ирония судьбы".

Сегодня итоги конкурса авторской песни подводят на сцене Гитара, все лауреаты фестиваля обязательно выступят на ней перед гостями Горы.