На Грушинском фестивале в 2022 году собрались более 50 тысяч человек

Сейчас на Грушинском фестивале проходит большой концерт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько человек за три дня посетили Грушинский фестиваль. Как отметили в дирекции фестиваля, приехали более 50 тысяч человек. К концерту на Горе это число ещё выросло. Большое количество туристов на поляну приехало на электричке, в том числе на удобных Грушинских экспрессах.

- Я в первый раз в этом году посетила именно на Поляне Грушинский фестиваль, и я под большим впечатлением. Здесь есть много знакомых исполнителей, любимых с детства. Этот фестиваль, благодаря своему эволюционному развитию как раз и дает нам это счастье соприкосновения с той культурой, которую мы знаем и любим с детства. Эти песни слушали наши родители, дедушки, независимо от того, в какой части страны мы росли. И я рада, что фестиваль вновь вернулся на Поляну и уверена, что у него интересное и большое будущее, - отметила министр культуры региона Татьяна Мрдуляш.

На фестивале прошли выступления нескольких сотен артистов. Выступили мэтры авторской песни Галина Хомчик, Вадим Мищук, Вадим Егоров, а также представители новой волны Необарды Павел Пиковский, Павел Фахртдинов, Василий Уриевский, Ромарио, а также проект Олега Митяева - группа "Ирония судьбы".

Сегодня итоги конкурса авторской песни подводят на сцене Гитара, все лауреаты фестиваля обязательно выступят на ней перед гостями Горы.