В новом сквере на Ташкентской в Самаре начали класть плитку

Кроме пешеходных дорожек в сквере будет зеленая зона и велодорожка.
Видеоблогер Сергей Бобин снял с высоты, как идет строительство нового сквера на улице Ташкентской около больницы Середавина. На видео заметно, что рабочие начали укладывать плитку пешеходных дорожек.
Идея создать новое общественное пространство в этом районе принадлежит местным жителям. Людям не нравилось, что место неухоженное. В администрации Самары горожан услышали и решили привести место в порядок.
Кроме пешеходных дорожек в сквере будет зеленая зона и велодорожка. Работы там идут, однако до их завершения пока далеко.