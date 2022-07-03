В новом сквере на Ташкентской в Самаре начали класть плитку

Кроме пешеходных дорожек в сквере будет зеленая зона и велодорожка.

Видеоблогер Сергей Бобин снял с высоты, как идет строительство нового сквера на улице Ташкентской около больницы Середавина. На видео заметно, что рабочие начали укладывать плитку пешеходных дорожек.

Идея создать новое общественное пространство в этом районе принадлежит местным жителям. Людям не нравилось, что место неухоженное. В администрации Самары горожан услышали и решили привести место в порядок.

Кроме пешеходных дорожек в сквере будет зеленая зона и велодорожка. Работы там идут, однако до их завершения пока далеко.