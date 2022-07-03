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Общество3 июля 2022 11:51

Начальник самарского ГУ МВД, объявивший об отставке, поздравил сотрудников ГИБДД с праздником

Александр Винников попрощался с коллегами 17 июня, однако от его имени продолжают публиковаться поздравления
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников поздравил сотрудников Госавтоинспекции с их праздником. Поздравление опубликовала пресс-служба Главка. Ранее сообщалось, что Винников покинул должность и даже попрощался с коллегами, произошло это 17 июня. При этом поздравления от его имени продолжают публиковаться.

- Сегодня Госавтоинспекция Самарской области – это мобильное, технически оснащенное подразделение полиции, способное на высоком профессиональном уровне решать задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, - говорится в поздравлении.

Также начальник регионального ГУ МВД отметил, что ГИБДД - это не только контроль за соблюдением правил дорожного движения и задержание нарушителей, это и повышение уровня сознательности и ответственности водителей и пешеходов.