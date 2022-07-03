Начальник самарского ГУ МВД, объявивший об отставке, поздравил сотрудников ГИБДД с праздником

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников поздравил сотрудников Госавтоинспекции с их праздником. Поздравление опубликовала пресс-служба Главка. Ранее сообщалось, что Винников покинул должность и даже попрощался с коллегами, произошло это 17 июня. При этом поздравления от его имени продолжают публиковаться.

- Сегодня Госавтоинспекция Самарской области – это мобильное, технически оснащенное подразделение полиции, способное на высоком профессиональном уровне решать задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, - говорится в поздравлении.

Также начальник регионального ГУ МВД отметил, что ГИБДД - это не только контроль за соблюдением правил дорожного движения и задержание нарушителей, это и повышение уровня сознательности и ответственности водителей и пешеходов.