В Самарской области закончился Грушинский фестиваль-2022

На Грушинском выступили несколько сотен артистов.

В субботу, 2 июля 2022 года, на Мастрюковских озерах в Самарской области завершился 49 Грушинский фестиваль. Он закончился гала-концертом. В этом году на фестиваль, по словам организаторов, приехали 50 тысяч человек. Гостями стали не только жители России, но и иностранцы. На Грушинский приехал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Я соскучился по Грушинскому фестивалю. Но, видно, что соскучился не только я. Судя по количеству людей, которые в этом году приехали, можно сказать, что побит рекорд за последние 10 лет. Но статистика не главное. Главное, что люди приехали сюда, что фестиваль востребован и актуален. Это грандиозное событие, фестиваль фестивалей авторской песни, - сказал глава региона.

На Грушинском выступили несколько сотен артистов, среди которых Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вадим Егоров, необарды Василий Уриевский, Павел Пиковский, Ромарио, Павел Фахртдинов, а также группа “Ирония судьбы”, проект Олега Митяева.

На Грушинском случилось одно знаменательное событие - Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре официально стал носить имя Владимира Высоцкого.