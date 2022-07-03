Гроза и шквалистый ветер обрушатся на Самарскую область 3 июля 2022

Гроза накроет регион. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС объявили в Самарской области желтый уровень опасности. В воскресенье, 3 июля 2022, в регионе пройдет гроза, шквалистый ветер будет дуть со скоростью 15-20 метров в секунду.

В МЧС просят жителей области по возможности не выходить из дома, не прятаться около стен домов и крыш, откуда может упасть шифер, а также за остановками, рекламными щитами, в недостроенных зданиях и под деревьями.

Ранее в МЧС сообщили, что в регионе из-за сухой и жаркой погоды сохраняется высокая пожароопасность лесов.