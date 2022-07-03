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Спорт3 июля 2022 12:46

«Крылья Советов» могут подписать защитника «Динамо»

К самарцам может присоединиться Роман Евгеньев
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Футболист уже покинул “Динамо”. Фото: ФК “Динамо” (Москва).

Футболист уже покинул “Динамо”. Фото: ФК “Динамо” (Москва).

Защитник Роман Евгеньев, который покинул московское «Динамо», может присоединиться к «Крыльям Советов». Об этом пишет eurostavka.ru, ссылаясь на источник.

Издание утверждает, что способствует переходу агент Павел Андреев, клиентом которого является Евгеньев и который плотно сотрудничает с «Крыльями Советов».

Роману Евгеньеву 23 года, он воспитанник «Динамо». Всю свою карьеру защитник провел в стане бело-голубых. В послужном списке футболиста есть матч за сборную России — он вышел на поле против сборной Сербии в игре Лиги наций.